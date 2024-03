Ci sono molte notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: le azioni di controllo sui voli di aerei militari russi sui cieli del mar Baltico da parte degli aerei italiani schierati in Polonia, la collaborazione con la giustizia del boss della camorra Francesco Schiavone detto Sandokan, i dati dell’ISTAT sulla natalità in calo in Italia, il boicottaggio di alcune università dei progetti di collaborazione con Israele, le conseguenze delle nuove restrizioni decise per il superbonus edilizio, le critiche alle parole del ministro dell’Istruzione Valditara sul limite alla presenza di studenti stranieri nelle classi. I giornali sportivi commentano la vittoria in semifinale al torneo di tennis di Miami di Jannik Sinner, che vincendo la finale arriverebbe al secondo posto della classifica dei giocatori.