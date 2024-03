Secondo il Financial Times la società Liberty Media, proprietaria della Formula 1, sarebbe vicina all’acquisto della MotoGP

Mercoledì il Financial Times ha scritto che Liberty Media, la società statunitense che dal 2017 è proprietaria della Formula 1, il campionato automobilistico più importante al mondo, starebbe trattando l’acquisto della MotoGP, il principale campionato di motociclismo. Secondo quanto detto al Financial Times da fonti anonime a conoscenza dei fatti, Liberty Media sarebbe pronta a offrire 4 miliardi di dollari (3,7 miliardi di euro) per acquistare la MotoGP dalla società spagnola Dorna Sports, che detiene i diritti del mondiale di motociclismo dal 1982.

Ci sono però dubbi che l’acquisizione possa violare le leggi sulla libera concorrenza nel mercato. Già in passato la società CVC Capital Partners provò a controllare sia la MotoGP che la Formula 1, ma non ci riuscì: nel 2006, quando era proprietaria della maggioranza delle azioni di Dorna Sports, CVC tentò di comprare anche la Formula 1 ma l’autorità antitrust dell’Unione Europea si oppose alla trattativa, e CVC dovette rinunciare alla MotoGP. Le azioni di Dorna Sports possedute da CVC furono quindi comprate dal fondo Bridgepoint Capital, che le possiede tuttora (Bridgepoint è uno dei principali azionisti di Dorna). CVC comprò invece la Formula 1, che vendette poi nel 2017 a Liberty Media per 8 miliardi di dollari (7,4 miliardi di euro).