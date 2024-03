Sono due le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: alcuni titolano sulle accuse della Russia all’Ucraina e a Stati Uniti e Regno Unito di responsabilità nell’attentato di venerdì scorso al teatro di Mosca che ha provocato oltre 130 morti, altri aprono sulle decisioni prese ieri dal Consiglio dei ministri, che ha approvato nuove restrizioni per il superbonus edilizio e la norma che prevede test attitudinali per l’accesso alla magistratura. Il Manifesto invece propone una manifestazione a Milano contro le destre per il prossimo 25 aprile, il Fatto si occupa della possibile alleanza alle prossime elezioni europee fra i partiti di centro, e i giornali sportivi commentano l’assoluzione del calciatore dell’Inter Acerbi dall’accusa di aver detto un insulto razzista a quello del Napoli Juan Jesus.