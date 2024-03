Dodici persone sono annegate mentre cercavano di recuperare gli aiuti umanitari paracadutati nella Striscia di Gaza

Dodici persone sono annegate mentre stavano cercando di recuperare degli aiuti umanitari paracadutati da un aereo nella Striscia di Gaza. Lo hanno detto le autorità sanitarie palestinesi nella Striscia, citate tra gli altri dal Times of Israel e dall’agenzia di stampa Reuters. Un video ottenuto sempre da Reuters mostrerebbe gruppi di persone buttarsi in acqua per recuperare i pacchi a Beit Lahia, nel nord della Striscia, mentre alcuni corpi vengono trascinati sulla spiaggia. Reuters scrive che nel video, che non è stato pubblicato, si vedrebbe anche quello che sembra il corpo di un giovane morto, mentre un altro uomo gli pratica il massaggio cardiaco.

Non è il primo incidente che coinvolge gli aiuti umanitari che vengono paracadutati nella Striscia: un metodo che secondo diverse organizzazioni umanitarie è molto costoso, poco efficiente e toglie risorse ad altre forme di assistenza più efficaci.

L’8 marzo il ministero della Salute della Striscia aveva detto che un carico di aiuti che era stato paracadutato nel nord del territorio aveva colpito diverse persone palestinesi, uccidendone cinque, dopo che almeno uno dei paracadute che reggevano i pacchi non si era aperto come avrebbe dovuto.

