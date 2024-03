La notizia sulla quale apre la maggior parte dei giornali di oggi è la risoluzione approvata ieri dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con l’astensione degli Stati Uniti che chiede un cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza per il periodo del Ramadan e la liberazione degli ostaggi israeliani presi da Hamas negli attacchi del 7 ottobre scorso. Repubblica titola invece sulla preoccupazione per nuovi attentati islamisti in Europa, Libero e la Verità si occupano della vicenda delle presunte infiltrazioni mafiose al comune di Bari, e il Messaggero apre sulla norma che prevede test attitudinali per i magistrati che dovrebbe essere discussa nel Consiglio dei ministri di oggi.