La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura delle notizie dalla Russia, con la diffusione di un video girato dagli attentatori durante l’attacco al teatro di Mosca, i nuovi bombardamenti sulle città di Kiev e Leopoli in Ucraina, e le tensioni con la Polonia per la violazione dello spazio aereo polacco da parte di un missile russo. Qualche giornale apre invece sulle sospette infiltrazioni mafiose al comune di Bari, il Fatto si occupa delle vicende giudiziarie della ministra del Turismo Santanchè, mentre i giornali sportivi festeggiano i primi due posti delle Ferrari nel Gran premio di Formula 1 in Australia, con la vittoria di Sainz e il secondo posto di Leclerc.