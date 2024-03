Il fondo sovrano del Bahrein ha acquisito la piena proprietà della società di auto sportive McLaren

La società Mumtalakat, fondo sovrano del regno del Bahrein, ha assunto la piena proprietà del capitale azionario del gruppo inglese McLaren, una delle più famose società di auto sportive al mondo e titolare di una quota di maggioranza della squadra McLaren di Formula 1. L’accordo era in parte previsto: Mumtalakat, già azionista di maggioranza, ha convertito le azioni ordinarie di cui era titolare in azioni con maggiori diritti di tipo economico e amministrativo.

L’accordo è stato preso in un periodo di difficoltà finanziarie e pesanti perdite economiche per la McLaren, i cui azionisti a dicembre scorso avevano approvato all’unanimità una ricapitalizzazione completa dell’azienda. Al gruppo, che ha sede a Woking, nel Surrey, fanno capo diverse divisioni: quella che produce auto sportive di lusso, i cui modelli fanno concorrenza a produttori come Porsche e Ferrari, e quella delle squadre che gareggiano in Formula 1 e in altri sport motoristici.

La divisione delle auto sportive aveva sospeso la produzione durante la pandemia: le perdite economiche avevano portato a una ristrutturazione dell’azienda e alla perdita di oltre mille posti di lavoro. Attualmente, ha scritto BBC, McLaren sta cercando partnership tecniche con altre aziende per sviluppare la tecnologia per le auto elettriche. Anche nel campionato di Formula 1, in cui è la squadra con più titoli vinti dopo la Ferrari, la McLaren è in difficoltà e non vince un campionato dal 2008.