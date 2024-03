Matteo Piantedosi ha nominato i membri della commissione d’indagine per il possibile scioglimento del comune di Bari

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha nominato i tre componenti della commissione d’indagine che entro i prossimi tre mesi dovrà verificare se a Bari ci sono elementi fondati per procedere allo scioglimento del comune per infiltrazioni mafiose. I commissari saranno Claudio Sammartino, prefetto in pensione, catanese del 1954, e già prefetto a Savona; Antonio Giannelli, nato ad Avellino nel 1968, viceprefetto; Pio Giuseppe Stola, maggiore dello SCICO, il Servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata della Guardia di finanza.

La commissione avrà fino a tre mesi per svolgere la sua indagine, al termine della quale dovrà inviare una relazione al ministro dell’Interno, che potrà decidere se archiviare, nel caso in cui non ci siano elementi abbastanza consistenti, oppure proporre al Consiglio dei ministri lo scioglimento del comune affidandone l’amministrazione a una nuova commissione straordinaria.