Sulla maggior parte delle prime pagine di oggi l’apertura è dedicata alla decisione del ministro dell’Interno Piantedosi sull’avvio della procedura per valutare lo scioglimento del comune di Bari per mafia, dopo gli arresti di febbraio di oltre 100 persone fra le quali anche una consigliera comunale, e alle accuse del sindaco Decaro al ministro di aver preso una decisione per motivi politici. Qualche giornale apre invece sulla discussione alla Camera in vista del Consiglio europeo in programma domani, in cui si è parlato dei rapporti fra Italia e Russia, mentre la Stampa titola sulla decisione dell’università di Torino di non partecipare a un progetto di collaborazione con Israele dopo le proteste degli studenti per la guerra in corso a Gaza.