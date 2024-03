La multinazionale Unilever scorporerà la divisione che si occupa di gelati e licenzierà 7.500 dipendenti

Martedì la multinazionale Unilever, che tra le altre cose possiede le aziende produttrici di gelati Algida e Ben & Jerry’s, ha annunciato che entro il 2025 scorporerà dal resto dell’azienda la sua divisione dedicata ai gelati, che diventerà un’attività separata con sede nei Paesi Bassi.

Anche se Unilever possiede più di 400 marchi di beni di consumo, la produzione di gelati è una parte piuttosto consistente della sua attività: rappresenta circa il 16 per cento delle vendite globali dell’azienda, e in alcuni paesi contribuisce fino al 40 per cento. Lo scorporo della divisione dei gelati fa parte di un programma di riduzione dei costi che, tra le altre cose, prevede il taglio di 7.500 posti di lavoro (il 6 per cento dei dipendenti dell’azienda) e risparmi per oltre 800 milioni di euro.