La circolazione dei treni tra Foggia e Benevento sarà sospesa per un mese a causa di una frana

Dal pomeriggio di martedì è sospesa la circolazione dei treni tra Foggia e Benevento, a causa di una frana tra Ariano Iripino e Montecalvo, in Campania. Rete ferroviaria italiana (RFI) ha detto che i lavori proseguiranno per 30 giorni: nel frattempo sono stati attivati dei bus sostituivi per permettere comunque gli spostamenti, ma l’interruzione del traffico ferroviario sta già creando molti disagi ai passeggeri che devono spostarsi nelle due direzioni tra la Puglia e la Campania.

La frana ha interessato un tratto di circa 250 metri e ha danneggiato uno dei pozzi di aerazione (uno sfiato che collega un tunnel con la superficie, per favorire il ricambio d’aria) nella galleria ferroviaria tra Ariano Irpino e Montecalvo, rendendola inagibile: RFI ha detto che sarà necessario demolire e ricostruire il pozzo e ripristinare tutta la parte di galleria danneggiata. Un video diffuso da RFI mostra un buco ben visibile nel terreno, proprio di fianco a un pozzo di aerazione della galleria. La zona è stata recintata dalle autorità.

Molti treni ad alta velocità e Intercity sono stati cancellati, mentre altri hanno subito variazioni o interruzioni nel percorso. La maggior parte dei treni che transitano nella zona al momento si ferma a Benevento o a Foggia: i passeggeri possono continuare il viaggio verso la destinazione finale con dei bus sostitutivi, generalmente più lenti anche perché dipendenti dalle condizioni del traffico stradale.