Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: molti titolano sul salvataggio da parte della nave Ocean Viking di un gommone alla deriva al largo della Libia sul quale nei giorni scorsi sarebbero morte oltre 50 persone migranti, altri si occupano delle elezioni presidenziali in Russia in programma fra oggi e domenica. Il Messaggero apre sulla decisione di escludere l’assegno unico per i figli dal calcolo dell’ISEE, Libero titola sulla riforma del sistema fiscale, il Giornale e il Tempo seguono ancora la vicenda della presunta creazione di “dossier” su persone note e politici, e Domani si occupa delle difficoltà della Lega.