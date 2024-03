L’Antitrust ha sanzionato TikTok per 10 milioni di euro per controlli carenti sui contenuti potenzialmente rischiosi per i minori

Giovedì l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, conosciuta come Antitrust, ha sanzionato per 10 milioni di euro tre società di ByteDance Ltd, il gruppo informatico cinese proprietario del social network TikTok: sono l’irlandese TikTok Technology Limited, la britannica TikTok Information Technologies UK Limited e l’italiana TikTok Italy Srl.

Secondo gli accertamenti dell’Antitrust le tre società non avrebbero controllato adeguatamente i contenuti che potrebbero rappresentare un rischio per i minori o per i soggetti vulnerabili. In un comunicato stampa l’Antitrust ha citato come esempio la “challenge della cicatrice francese”, una sorta di sfida diventata molto popolare su TikTok per la quale bisogna stringere la pelle delle guance con forza fino a farsi venire delle chiazze rosse sul volto. L’Antitrust sostiene che l’algoritmo di TikTok incentivi la diffusione di questi contenuti, che vengono mostrati a molti utenti senza i necessari controlli.

