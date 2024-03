Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono la riforma fiscale a cui sta lavorando il governo e di cui ha parlato ieri la presidente del Consiglio Meloni, le minacce di Putin di schierare militari al confine con la Finlandia e di poter utilizzare armi atomiche, la bocciatura al Senato dell’emendamento proposto dalla Lega che prevedeva la possibilità di un terzo mandato per i presidenti di regione, la legge approvata dalla Camera negli Stati Uniti che potrebbe vietare l’uso di TikTok nel paese, e la situazione nella Striscia di Gaza sotto l’assedio israeliano. I giornali sportivi commentano la sconfitta dell’Inter in Champions League, da cui sono quindi state eliminate tutte le squadre italiane.