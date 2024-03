Martedì mattina c’è stato un terremoto di magnitudo 4.4 al largo delle Isole Eolie, in Sicilia. È stato registrato alle 5:37 circa 10 chilometri a nord-est dalle coste di Lipari, la più grande delle Eolie, e l’ipocentro è stato registrato a 243 km di profondità. Al momento non ci sono notizie di danni ad abitazioni o feriti, anche per la grande profondità dell’ipocentro.