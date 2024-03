In Russia un aereo militare con a bordo 15 persone è caduto poco dopo il decollo

Un aereo militare Il-76 con a bordo 15 persone, 7 passeggeri e 8 membri dell’equipaggio, è caduto poco dopo il decollo nella regione di Ivanovo, nella Russia centro-occidentale. Le autorità russe non hanno dato informazioni su eventuali morti o feriti. La causa dello schianto sembrerebbe essere l’incendio di uno dei motori, secondo i resoconti iniziali citati da un comunicato del ministero della Difesa russo. Video circolati sui social in Russia e sui media locali mostrano un aereo perdere quota velocemente con un motore in fiamme, e una colonna di fumo nero salire dal luogo dello schianto.

L’aereo caduto nella regione di Ivanovo è dello stesso modello di un altro caduto in Russia a gennaio al confine con l’Ucraina. Le autorità russe avevano sostenuto che quest’ultimo sarebbe stato abbattuto dalla contraerea ucraina, provocando la morte di 74 persone, di cui 65 prigionieri ucraini che dovevano far parte di uno scambio di prigionieri nelle ore o nei giorni successivi. L’Ucraina invece non ha mai confermato né smentito l’abbattimento e fonti interne all’esercito ucraino hanno sempre sostenuto che l’aereo invece trasportasse armi e missili.