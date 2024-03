Il Leicester femminile ha aperto un’indagine sul suo allenatore, secondo il Guardian per una presunta relazione con una calciatrice

La squadra di calcio femminile del Leicester, che gioca nel campionato inglese, ha fatto sapere di aver aperto un’indagine interna sul suo allenatore, Willie Kirk: secondo il Guardian, autorevole quotidiano britannico solitamente molto ben informato sullo sport e soprattutto sul calcio inglese, l’indagine dovrebbe chiarire l’attendibilità di accuse secondo cui Kirk avrebbe una relazione con una giocatrice. Nel frattempo, dice sempre il Guardian, l’allenatore è stato sospeso: il Leicester non ha confermato le accuse né ha parlato esplicitamente di sospensione, ma ha solo fatto sapere che per la durata dell’indagine Kirk sarà sostituito da alcuni suoi collaboratori.

Kirk ha 45 anni, è scozzese e allena il Leicester da novembre del 2022. Ha allenato qualche squadra di calcio maschile, ma gran parte della sua carriera l’ha passata in squadre femminili: l’ultima prima di arrivare al Leicester era stata l’Everton (di Liverpool). Già sabato è stato sostituito per la partita contro il Liverpool in FA Cup, la principale coppa di lega inglese.