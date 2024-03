Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: molti seguono ancora l’inchiesta della procura di Perugia sugli accessi abusivi a banche dati per creare presunti “dossier” su personaggi famosi e politici e sull’audizione di ieri alla commissione parlamentare antimafia del procuratore di Perugia Raffaele Cantone, altri titolano sulla giornata internazionale della donna che si celebra oggi. Repubblica apre invece sulla campagna elettorale per le elezioni regionali in Abruzzo che si tengono domenica, il Fatto torna a criticare un suo vecchio obiettivo, Matteo Renzi, e i giornali sportivi commentano le vittorie di Milan, Roma e Fiorentina nell’andata degli ottavi di finale delle coppe europee di calcio.