Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Bahrein di Formula 1

Sabato il pilota olandese Max Verstappen, della Red Bull, ha vinto il Gran Premio del Bahrein di Formula 1. Al secondo posto è arrivato Sergio Perez, pilota messicano sempre della Red Bull, e al terzo lo spagnolo Carlos Sainz, della Ferrari. Il Gran Premio di oggi è il primo del campionato di Formula 1 del 2024. Per Verstappen questa è la cinquantacinquesima vittoria e la diciottesima delle ultime diciannove gare.

MAX WINNNNNS IN BAHRAIN! 🏆

A dominant performance from the world champion at the season opener 🏁#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/5yaKXTvvx0

— Formula 1 (@F1) March 2, 2024