Sono due le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: il funerale a Mosca di Alexei Navalny e l’incontro a Washington fra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista della prossima riunione del G7 e per parlare delle guerre fra Russia e Ucraina e fra Hamas e Israele, e al termine del quale Meloni ha annunciato l’accordo per il trasferimento in Italia di Chico Forti, un uomo italiano condannato all’ergastolo in Florida nel 2000. Il Sole 24 Ore titola sugli effetti del superbonus edilizio sul deficit italiano, il Fatto e Domani aprono sull’indagine della procura di Perugia su un finanziere accusato di aver fatto ricerche illecite su politici e personaggi famosi, la Verità critica l’appoggio militare dei paesi occidentali all’Ucraina, e i giornali sportivi commentano la vittoria del Milan sulla Lazio nell’anticipo della giornata del campionato di Serie A di calcio.