Le due notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono la strage di civili palestinesi a Gaza uccisi mentre aspettavano la distribuzione di aiuti alimentari, per gli spari dell’esercito israeliano secondo le autorità palestinesi e per la calca secondo Israele, e l’informativa in parlamento sulle violenze della polizia durante le manifestazioni di studenti della settimana scorsa a Pisa e Firenze del ministro dell’Interno Piantedosi, che ha difeso i comportamenti delle forze dell’ordine. Il Sole 24 Ore titola sul calo dell’inflazione negli Stati Uniti e in Germania, e il Fatto apre sulle trattative diplomatiche per una tregua nella guerra fra Russia e Ucraina.