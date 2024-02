Sono ancora i risultati delle elezioni regionali in Sardegna la notizia in apertura su tutti i giornali di oggi, che titolano sulle prospettive dell’alleanza fra i partiti di centrosinistra in altre regioni, dopo il successo di Alessandra Todde, e sulle discussioni fra i partiti della destra per analizzare i motivi della sconfitta. Il Fatto critica la proposta del presidente francese Macron di inviare militari dei paesi della NATO a combattere in Ucraina, Avvenire titola sulle intimidazioni verso i sacerdoti in Calabria, e la Verità continua la sua campagna contro il vaccino per il Covid.