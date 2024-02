La vittoria della candidata del centrosinistra Alessandra Todde alle elezioni regionali in Sardegna con un margine di poche migliaia di voti sul candidato della destra Paolo Truzzu è la notizia di apertura su tutti i giornali di oggi; nei titoli molti sottolineano la lentezza nello spoglio dei voti, per cui la certezza del risultato si è avuta solo nella notte fra lunedì e martedì, e le discussioni nella destra sulle cause della sconfitta.