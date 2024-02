A Tuvalu è stato eletto primo ministro Feleti Teo, che ha dato rassicurazioni sui rapporti del paese con Taiwan

Lunedì a Tuvalu, un piccolo stato insulare dell’Oceania, il parlamento ha nominato come primo ministro Feleti Teo, ex procuratore generale. Il precedente primo ministro Kausea Natano non era stato rieletto nelle elezioni parlamentari di gennaio. Natano era stato un sostenitore delle relazioni di Tuvalu con Taiwan, che è riconosciuto internazionalmente solo da 12 stati, e inizialmente si pensava che sarebbe stato eletto al suo posto un politico più propenso a stringere rapporti con la Cina (che reclama la sovranità su Taiwan, e si rifiuta di avere rapporti con chi lo riconosce). L’ambasciatore taiwanese a Tuvalu invece dice di aver ricevuto rassicurazioni dal nuovo primo ministro sulla stabilità dei rapporti fra i due paesi.

Teo, 61 anni, è stato eletto all’unanimità dai 16 membri del parlamento di Tuvalu. Nel paese non esistono partiti politici. In passato era stato procuratore generale di Tuvalu e direttore esecutivo della Commissione per la pesca nel pacifico occidentale e centrale, un organo internazionale che regola la pesca in parte dell’Oceania, dove è un’importante fonte di reddito. Tuvalu è formato da 4 isole coralline e 5 atolli (isole vulcaniche): la nomina di Teo è stata ritardata dal maltempo, che ha impedito ad alcuni parlamentari di raggiungere in nave l’isola su cui si trova la capitale, Funafuti.

