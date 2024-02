Il primo ministro dell’Autorità Palestinese Mohammad Shtayyeh si è dimesso

Il primo ministro dell’Autorità Palestinese Mohammad Shtayyeh ha presentato le sue dimissioni al presidente Mahmoud Abbas. Le dimissioni non sono ancora state accettate ufficialmente, ed è possibile che Abbas chieda a Shtayyeh di rimanere in carica fino alla nomina di un successore. Entrambi fanno parte di Fatah, il partito laico e moderato che controlla l’Autorità Palestinese, l’organismo che governa con molte limitazioni parte della Cisgiordania.

L’Autorità Palestinese, che è stata creata nel 1994 in seguito agli Accordi di Oslo, non governa più dal 2007 l’altro territorio reclamato come parte dello stato palestinese, la Striscia di Gaza: allora ne fu espulsa dal movimento radicale Hamas.

Shtayyeh, economista entrato in carica come primo ministro nel 2019, ha detto che in futuro saranno necessari «nuovi accordi politici e di governo che considerino la situazione emersa nella Striscia di Gaza, i colloqui di unità nazionale e il bisogno impellente di un consenso fra i palestinesi» e «l’estensione del controllo dell’Autorità Palestinese su tutto il territorio» della Palestina.

Gli Stati Uniti e diversi paesi arabi sperano che quando finirà la guerra in corso nella Striscia di Gaza, iniziata da Israele in seguito all’attacco di Hamas del 7 ottobre, il territorio venga governato dall’Autorità Palestinese, ma hanno anche detto che l’organo deve essere riformato, dati i suoi grossi problemi di corruzione. Israele ha detto di essere contrario a questo piano. Rappresentanti di Fatah e Hamas si incontreranno a Mosca mercoledì per discutere la possibile formazione di un governo di unità nazionale.

