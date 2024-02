Sono ancora i commenti alle violenze della polizia sugli studenti che manifestavano per la Palestina a Pisa e Firenze venerdì scorso la notizia principale in apertura sui giornali di oggi, con la difesa del comportamento della polizia da parte del governo e la manifestazione di ieri a Roma davanti al ministero dell’Interno per chiedere le dimissioni del ministro Piantedosi. Il Messaggero apre invece sui fondi per il ministero della Giustizia e per i comuni, il Fatto critica l’accordo firmato a Kiev fra Italia e Ucraina, e i giornali sportivi titolano sulle vittorie dell’Inter e della Juventus, che rimangono prima e seconda nel campionato di calcio di Serie A.