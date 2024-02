Gran parte delle prime pagine di oggi dedica l’apertura alle dichiarazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sabato ha fatto un richiamo pubblico piuttosto duro al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sulle manganellate della polizia agli studenti in Toscana, cosa inusuale se si considerano i suoi modi abitualmente cauti. Le altre notizie riguardano il G7 a Kiev, dove si trovava anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha annunciato un accordo bilaterale con l’Ucraina per la cooperazione nella difesa e nella sicurezza, e le elezioni regionali e comunali in Sardegna.