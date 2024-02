Alle 12 l’affluenza alle elezioni regionali in Sardegna è stata del 18,4 per cento

Alle 12 di domenica l’affluenza alle elezioni regionali in Sardegna era del 18,4 per cento. È un dato in aumento rispetto alle regionali del 2019, quando l’affluenza era stata del 16,57 per cento alla stessa ora: anche allora si votava in una sola giornata. Sarà possibile votare fino alle 22.

Alle elezioni di quest’anno il centrodestra sostiene la candidatura del sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, mentre il centrosinistra è diviso: il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle sostengono la deputata del M5S Alessandra Todde, mentre Azione, Italia Viva, +Europa e altri piccoli partiti sostengono Renato Soru, imprenditore molto noto e già governatore della regione dal 2004 al 2009.