Il cantautore italiano Andrea Laszlo De Simone ha vinto il premio César per la miglior colonna sonora

Venerdì il cantautore italiano Andrea Laszlo De Simone ha vinto il premio per la miglior colonna sonora durante la cerimonia dei premi César, i più importanti riconoscimenti del cinema francese. L’Académie des arts et techniques du cinéma, l’istituzione che organizza i César, ha premiato De Simone per aver composto le musiche di Le règne animal, film diretto da Thomas Cailley che racconta di un virus che trasforma gli esseri umani in animali e che ha vinto in cinque delle dodici categorie a cui era candidato.

De Simone ha 38 anni, e ha iniziato la sua carriera musicale una decina d’anni fa. Finora ha pubblicato due album (Ecce homo del 2012 e Uomo Donna del 2017) e un EP (Immensità).