Otto persone sono state ricoverate in Svezia dopo una presunta fuga di gas nella sede dell’intelligence

A Solna, in Svezia, otto persone sono state ricoverate in ospedale con problemi respiratori e nausea dopo una presunta fuga di gas nella sede dell’agenzia d’intelligence svedese, la Säpo. Dall’edificio sono anche state evacuate circa 500 persone. Non è chiaro cosa sia successo esattamente: in tarda mattinata alcune persone all’interno dell’edificio hanno chiamato i servizi d’emergenza perché sentivano uno strano odore, ma al termine delle ispezioni, venerdì sera, la Säpo ha detto che non è stato rilevato nessun gas né all’interno né all’esterno dell’edificio. Sui media locali è anche circolata la notizia, non confermata dalle autorità, che il gas fuoriuscito fosse fosgene, un gas molto velenoso utilizzato per la produzione di plastiche e pesticidi. La polizia svedese ha avviato un’indagine sull’accaduto.