La maggior parte dei giornali di oggi dedica l’apertura al voto della commissione Affari costituzionali del Senato sull’emendamento presentato dalla Lega per portare a tre il limite dei mandati per presidenti di regione e sindaci, bocciato per il voto contrario di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico (nonostante posizioni diverse all’interno del partito). Le altre notizie principali sulle prime pagine sono sempre la morte di Alexei Navalny, con la madre che ha detto di aver potuto vedere il suo corpo, la sicurezza sul lavoro, gli andamenti delle guerre in Ucraina e nella Striscia di Gaza, i dati sulla spesa dei fondi del PNRR, e la separazione di Chiara Ferragni e Fedez.