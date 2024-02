A Napoli si è aperta una voragine in una strada del Vomero

Mercoledì mattina attorno alle 5 a Napoli si è aperta una voragine di alcuni metri in via Raffaele Morghen, una strada molto frequentata e da cui passano molte macchine nel quartiere collinare del Vomero. Un albero e due macchine sono finite dentro la buca, e le persone a bordo sono rimaste ferite, non in gravi condizioni. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale, il soccorso medico e l’agenzia idrica di Napoli. Un palazzo vicino è stato evacuato e la strada è stata chiusa.

La voragine ha anche causato la rottura della fogna e della conduttura dell’acqua, che hanno portato all’allagamento dei sotterranei di due palazzi vicini, posti più in basso rispetto al luogo del crollo. Uno di essi aveva già subìto un allagamento di recente. Per risolvere i guasti è stata momentaneamente interrotta la fornitura d’acqua nella zona di San Martino e di Piazza Vanvitelli, cioè la parte più alta del Vomero. L’interruzione della fornitura d’acqua ha anche causato la chiusura di tre scuole della zona.