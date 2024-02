I giornali di oggi si occupano in apertura di notizie diverse: molti titolano ancora sulla morte di Alexei Navalny nel carcere russo in cui era detenuto e su tutto quello che ancora non si conosce sulle cause e sulle modalità della sua morte, altri si occupano di sicurezza sul lavoro dopo l’incidente di venerdì in un cantiere di Firenze in cui sono morti cinque operai. Libero apre sulle differenze territoriali nel pagamento delle multe in Italia, Domani titola su un’indagine per corruzione che riguarda anche il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, il Tempo si occupa di giustizia civile, e i giornali sportivi commentano la vittoria di Jannik Sinner nel torneo di tennis di Rotterdam, che gli consentirà di salire al terzo posto nella classifica dei migliori tennisti, e i risultati del campionato di calcio di Serie A.