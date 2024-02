Almeno 25 persone sono morte per una frana causata dalla neve in Afghanistan

Almeno 25 persone sono morte per una frana causata dalla neve nella notte tra domenica e lunedì nell’est dell’Afghanistan. È successo a Nakre, nel Nuristan, una regione montuosa al confine col Pakistan dove valanghe e frane sono frequenti. Almeno otto persone sono state ferite a causa della frana e si teme che il numero dei morti possa aumentare. A causa delle condizioni meteorologiche gli interventi di soccorso sono stati rallentati: anche dopo la frana ha continuato a nevicare e le strade sono rimaste bloccate per ore; gli elicotteri non riuscivano ad atterrare vicino a Nakre.

ویدیو: در نتیجه‌ی رانش بخشی از کوه در نورستان و برف‌کوچ در پنجشیر نزدیک به ۳۰ نفر جان باختند.#طلوع‌نیوز pic.twitter.com/803UyugFWi — TOLOnews (@TOLOnews) February 19, 2024