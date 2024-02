Vittorio Cecchi Gori è stato ricoverato in terapia intensiva a Roma

Vittorio Cecchi Gori, produttore cinematografico ed ex presidente della Fiorentina, è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma a causa di un malore. Ne ha dato notizia mercoledì mattina nel corso della trasmissione di Rai 1 Storie Italiane Angelo Perrone, opinionista tv e storico collaboratore di Cecchi Gori. Perrone ha detto che nel fine settimana Cecchi Gori, che ha 81 anni, era stato ricoverato lunedì per alcuni disturbi cardiaci avuti nel weekend, ma nella notte tra lunedì e martedì ha avuto una crisi respiratoria che ha costretto i medici a trasferirlo in terapia intensiva.