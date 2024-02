La Costa d’Avorio ha vinto la Coppa d’Africa, il principale torneo di calcio maschile per le nazionali africane: ha battuto in finale la Nigeria per 2 a 1. La Costa d’Avorio era anche il paese che ospitava la competizione. La Nigeria aveva cominciato la partita andando in vantaggio al 38º minuto con un gol del capitano William Troost-Ekong. La Costa d’Avorio ha pareggiato al 62º con Franck Kessié (ex centrocampista del Milan, oggi alla squadra saudita dell’Al-Ahli) e poi ha raddoppiato all’81º con un gol dell’attaccante del Borussia Dortmund Sébastien Haller.

La Coppa d’Africa esiste dal 1957 e solitamente si gioca ogni due anni negli anni dispari (questa edizione è quella del 2023, posticipata per via del clima inospitale in Costa d’Avorio la scorsa estate). A livello internazionale ha sempre avuto un seguito minore rispetto ad altre competizioni continentali, come gli Europei o la Coppa America: è ancora così, ma nel frattempo l’interesse nei suoi confronti negli ultimi anni è molto cresciuto, sia dal punto di vista sportivo sia commerciale.

– Leggi anche: La miglior Coppa d’Africa di sempre?