La giunta militare del Myanmar ha introdotto il servizio militare obbligatorio per uomini e donne 

Sabato la giunta militare che governa il Myanmar ha annunciato l’introduzione del servizio militare obbligatorio per uomini e donne con effetto immediato, a partire da sabato stesso. La leva sarà obbligatoria per gli uomini di età compresa tra i 18 e i 35 anni e per le donne tra i 18 e i 27, per un massimo di due anni. Per chi ha una formazione medica il limite di età è 45 anni e il massimo del periodo obbligatorio sale a tre. La durata massima del servizio potrà però essere estesa a cinque anni quando è in vigore lo stato di emergenza, come nel caso attuale.

La giunta militare è al potere dal 2021, quando ha imprigionato la prima ministra democraticamente eletta Aung San Suu Kyi, attualmente in carcere con accuse giudicate politicamente motivate. Da allora la giunta ha dichiarato uno stato di emergenza più volte prorogato e tuttora in corso, anche perché dovuto combattere contro diversi gruppi di ribelli che si oppongono al regime: il contrasto a questi gruppi sta costando all’esercito moltissime perdite.