A Mogadiscio, in Somalia, cinque persone sono state uccise in un attacco compiuto da un soldato contro una base militare 

Sabato sono state uccise cinque persone in una base militare di Mogadiscio, la capitale della Somalia, in un attacco compiuto da un soldato somalo: tra le persone uccise ci sono funzionari dell’esercito somalo e di quello degli Emirati Arabi Uniti. Nella base militare, nota come Gordon, era in corso un programma di addestramento all’esercito somalo fatto da militari degli Emirati Arabi Uniti, parte di un accordo con la Somalia. L’uomo, noto solo col nome Ahmed, era un soldato somalo che aveva terminato da poco l’addestramento: secondo quanto riferito a Reuters da un funzionario emiratino, avrebbe iniziato a sparare mentre gli altri soldati stavano pregando. L’uomo è stato ucciso. Non ci sono per ora altre informazioni sulle circostanze e le motivazioni dell’attacco.