Sono morte almeno 37 persone nella grossa frana avvenuta martedì nel sud delle Filippine

Domenica il governo delle Filippine ha detto che il numero di persone morte a causa della frana di martedì scorso a Maco, nel sud del paese, è salito a 37. Maco si trova nella provincia meridionale di Davao de Oro: la frana era avvenuta all’esterno di una miniera d’oro gestita dalla società Apex Mining.

La frana aveva travolto case e veicoli che in quel momento trasportavano i dipendenti della società: nei giorni successivi diverse squadre di soccorritori, oltre 300 in tutto, hanno lavorato per estrarre le persone sopravvissute e i corpi dei morti, e sono tuttora al lavoro. Le operazioni sono state ostacolate dalle forti piogge, dal fango molto compatto e dalla minaccia di ulteriori frane. Per ora i dispersi sono 63, ma le possibilità che siano trovati vivi sono sempre più basse.