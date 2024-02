Il giornalista statunitense Tucker Carlson ha detto che intervisterà il presidente russo Vladimir Putin

Il giornalista statunitense Tucker Carlson ha annunciato che nei prossimi giorni intervisterà il presidente russo Vladimir Putin: sarà il primo giornalista occidentale a intervistare Putin dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, nel febbraio del 2022. Carlson è stato in passato uno dei conduttori del canale conservatore Fox News, da cui era stato improvvisamente licenziato ad aprile dello scorso anno, e continua a essere molto seguito su X.

Carlson è noto per la sua vicinanza all’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e per sostenere e diffondere teorie del complotto di estrema destra. Dall’inizio della guerra in Ucraina, quando ancora era a Fox News, Carlson ha spesso promosso posizioni filorusse e favorevoli a Vladimir Putin. In questi giorni si trova a Mosca e in un video pubblicato su X ha detto di voler intervistare Putin perché i media in lingua inglese sono «corrotti» e «mentono» ai loro spettatori e ascoltatori sulla guerra in Ucraina, e che nessun giornalista occidentale finora «si è degnato» di intervistare il presidente russo. A Carlson hanno risposto vari giornalisti, come la conduttrice di CNN Christiane Amanpour e il corrispondente da Mosca di BBC Steve Rosenberg, dicendo di aver presentato diverse richieste di intervista al governo russo negli ultimi 18 mesi, e di aver sempre ricevuto una risposta negativa.