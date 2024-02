È morto a 76 anni John Bruton, che fu primo ministro irlandese dal 1994 al 1997

Martedì è morto a 76 anni John Bruton, che ex primo ministro dell’Irlanda dal 1994 al 1997, nonché un politico noto e importante anche a livello internazionale. In un comunicato stampa la sua famiglia ha fatto sapere che era malato da tempo, senza però specificare di cosa.

Bruton faceva parte di Fine Gael, uno dei principali partiti irlandesi, cattolico e conservatore, di cui fu leader negli anni da primo ministro. Prima di allora era stato a lungo ministro delle Finanze, dal 1981 al 1992. Nel 1996 fu per sei mesi fu anche presidente del Consiglio europeo (all’epoca era una carica meno importante di oggi, che spettava per sei mesi al capo del governo del paese che aveva la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione Europea).

È considerato uno dei politici che più contribuirono ai cosiddetti Accordi del Venerdì Santo, firmati nel 1998 per arrivare a una pace in Irlanda del Nord tra repubblicani cattolici e “unionisti” protestanti dopo trent’anni di violenze e scontri (fu il periodo noto come Troubles). Dal 2004 al 2009 Bruton era anche stato ambasciatore dell’Unione Europea negli Stati Uniti.