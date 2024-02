Le notizie principali sulle quali aprono i giornali di oggi sono diverse: le proteste degli agricoltori in Italia, gli attacchi degli Houthi yemeniti nel mar Rosso, la proposta per raggiungere una tregua fra Hamas e Israele bocciata da Hamas, l’applicazione delle misure previste nel PNRR, lo stupro di gruppo di una ragazza a Catania, l’aumento delle spese militari in Italia, e la vittoria nella Serie A di calcio dell’Inter, che aumenta così il suo vantaggio in testa alla classifica, con la Juventus.