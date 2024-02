C’è stata una rivolta in un CPR di Roma dopo la morte di una persona

Nel Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR) di Ponte Galeria, poco fuori Roma, ci sono state proteste e alcuni disordini dopo la morte di un uomo di 22 anni in circostanze ancora da chiarire. Secondo ANSA, l’uomo era originario della Guinea e sarebbe stato trovato morto intorno alle 6 del mattino di domenica. L’agenzia parla di suicidio, ma non ci sono ancora conferme e sono in corso verifiche.

Dopo che si è diffusa la notizia del decesso è iniziata la protesta da parte di alcuni degli ospiti del CPR, che hanno provato a superare una porta di ferro. La polizia è intervenuta anche con l’uso di lacrimogeni prima che la situazione si calmasse.

La protesta era per le condizioni in cui si vive nel CPR, sovraffollato e spesso con lunghi periodi di permanenza. Da tempo viene segnalata la difficile situazione delle persone trattenute nel CPR di Ponte Galeria, dove spesso acqua e cibo non sono sufficienti, con condizioni igieniche precarie.

