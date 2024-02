Tesla dovrà aggiornare 2,2 milioni di auto negli Stati Uniti per un problema con alcuni indicatori luminosi

Tesla dovrà aggiornare 2,2 milioni di automobili negli Stati Uniti: è il numero più alto di auto coinvolte in un’operazione del genere per l’azienda di auto elettriche, e coinvolge quasi tutte le auto vendute nel paese. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l’agenzia del governo statunitense che si occupa della sicurezza stradale, ha stabilito dopo un’indagine che gli indicatori luminosi che segnalano al conducente all’interno dell’abitacolo l’attivazione del sistema di parcheggio, del sistema frenante antibloccaggio (ABS) e dei freni sono troppo piccoli, e quindi potrebbero non essere visti.

Nonostante tecnicamente sia un’operazione di richiamo, l’aggiornamento verrà inviato alle auto gratuitamente via internet, e non occorrerà portarle in un concessionario o in un’officina per modificarle. A dicembre Tesla aveva dovuto fare un’operazione simile, che coinvolgeva poco più di due milioni di auto, per aggiornare i sistemi di guida semiautonoma.

