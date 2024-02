Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono l’accordo raggiunto fra i paesi dell’Unione Europea, superando i timori dei giorni scorsi per la posizione contraria dell’Ungheria, per nuovi aiuti all’Ucraina per un valore complessivo di 50 miliardi di euro, e le violente proteste degli agricoltori europei davanti al Parlamento europeo a Bruxelles. Qualche giornale si occupa invece della trattativa fra governo e Stellantis sul futuro degli stabilimenti in Italia, il Manifesto e Domani aprono sulla detenzione in Ungheria di Ilaria Salis e sull’incontro di ieri fra la presidente del Consiglio Meloni e il primo ministro ungherese Orbán, il Messaggero titola sulla circolare dell’INPS per il pagamento del “bonus mamme”, e i giornali sportivi commentano il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari a partire dal Mondiale di Formula 1 del 2025.