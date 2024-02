Le due notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono la detenzione e il processo in Ungheria di Ilaria Salis, per la quale i titoli sembrano speranzosi su una soluzione per farla rientrare in Italia mentre il leader della Lega Salvini la attacca per una vecchia vicenda italiana da cui era stata scagionata, e le proteste degli agricoltori in molti paesi europei, con la Commissione Europea che sembra disponibile a venire incontro a alcune richieste dei manifestanti. Avvenire titola sulle dichiarazioni del viceministro dell’Economia Leo sulla lotta all’evasione fiscale, mentre Libero apre sulla condanna, giudicata troppo leggera, del giovane che a giugno 2023 aveva provocato la morte di un bambino di 5 anni in un incidente stradale a Roma.