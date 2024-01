La vicenda della detenzione e del processo in Ungheria a Ilaria Salis è in apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi, con il contatto di ieri fra la presidente del Consiglio Meloni e il primo ministro ungherese Orbán per cercare di ottenere condizioni migliori per Salis e le polemiche sulle dichiarazioni di altri esponenti della maggioranza. La Stampa si occupa dei ritardi nell’avvio del “bonus mamme” da parte dell’INPS, il Sole 24 Ore dei dati del PIL dei paesi dell’Unione Europea, Avvenire titola sui rapporti fra Italia e paesi africani, il Fatto critica la gestione degli atti relativi al progetto del ponte sullo stretto di Messina, e la Verità si occupa del Covid.