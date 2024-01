I titoli di apertura della maggior parte dei giornali di oggi riguardano la situazione in Medio Oriente, con l’attacco con droni a una base militare statunitense in Giordania nel quale sono stati uccisi tre militari, di cui secondo il presidente degli Stati Uniti Biden sarebbe responsabile l’Iran, l’andamento della guerra a Gaza, le ipotesi di una tregua per la liberazione degli ostaggi israeliani e l’intervista della Stampa a Papa Francesco, che chiede che vengano creati due stati distinti israeliano e palestinese. L’altra notizia presente su tutte le prime pagine è il successo di Jannik Sinner nel singolare maschile agli Australian Open di tennis, accompagnata dalle foto della vittoria e della premiazione, mentre Repubblica titola sui casi di conflitto di interessi fra i membri del parlamento e del governo.