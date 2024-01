La maggior parte dei giornali di oggi titola in apertura sull’intervento alla Camera della presidente del Consiglio Meloni durante il “question time” nel quale i temi principali affrontati sono stati quelli della sanità, dell’economia, dei rapporti in Europa e della decisione dell’azienda Stellantis di spostare all’estero molte delle sue attività. Qualche giornale torna sul disegno di legge sull’autonomia differenziata approvato l’altro ieri al Senato, analizzando quali potrebbero essere le conseguenze, il Manifesto titola sulla vittoria di Donald Trump alle primarie del partito Repubblicano nel New Hampshire, Repubblica critica Meloni per un documento della presidenza del Consiglio in cui il giornale viene indicato come in guerra con il governo, e la Verità decide di andare all’attacco del limite di velocità a 30 km/h, di cui si sta parlando dopo la decisione del Comune di Bologna di applicarlo nella maggior parte delle strade del suo territorio.