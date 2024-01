Sono state segnalate alcune esplosioni all’inceneritore di Riccione: secondo le prime ricostruzioni ci sono dei feriti

Lunedì attorno alle 16:30 sono state segnalate alcune esplosioni all’inceneritore di Raibano, nel comune di Coriano, vicino a Riccione. Secondo le prime notizie diffuse dal Resto del Carlino, ci sarebbero tre persone ferite, di cui una in maniera grave: tutte sono state portate all’ospedale di Cesena in elicottero.

Al momento non si sa con certezza cosa sia successo. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e gli addetti del 118. Dato che l’incidente riguarda un inceneritore, è stata allertata anche l’Arpae, cioè l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, per provvedere alle analisi dell’aria.